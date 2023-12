Intelligent System Aktie: Ein wahrer Champion!

Corecard hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", was auf eine positive Einschätzung hinweist. Die Kursprognose von 30 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 116,45 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 13,86 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung von Seiten der Analysten.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Corecard ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,23 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Stimmung oder die Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Corecard eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.