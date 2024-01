Inotiv Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse zeigt, dass die Inotiv-Aktie derzeit 3,96 USD beträgt, was +40,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Im Gegensatz dazu wird auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -5,71 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Inotiv von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Allerdings gab es in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen rund um den Wert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie von Inotiv auf langfristiger Basis als "Gut", basierend auf 18 Analystenbewertungen: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 9 USD, was einer Erwartung von 127,27 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Inotiv in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Es wurden auch keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.