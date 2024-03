Infratil Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Infratil-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,39 AUD erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,96 AUD, was einem Unterschied von +6,07 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,71 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+2,57 Prozent). Dadurch erhält die Infratil-Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Infratil-Aktie liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen für die Infratil-Aktie war überwiegend positiv. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der Stimmung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt Infratil eine starke Aktivität, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" einstuft.