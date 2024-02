Icici Bank ADR-Anleger wird’s freuen!

Die Icici Bank wird derzeit in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 964,53 INR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1022,7 INR) um +6,03 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1006,45 INR, was einer Abweichung von +1,61 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Icici Bank-Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung als neutral einzustufen ist. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen rund um die Icici Bank aufgegriffen, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Icici Bank sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 50,39 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 44,73 liegt.

Insgesamt ergibt sich aus dieser Analyse eine neutrale Bewertung für die Icici Bank-Aktie.