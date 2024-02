ITT Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "ITT":

Die Maschinenfirma Itt schüttet aktuell eine Dividendenrendite von 0,99 % aus, was 16,64 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass der Ertrag niedriger ist und das Unternehmen daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Itt bei 29,41 Prozent, was mehr als 216 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" erzielte in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 408,87 Prozent, während Itt nur 379,46 Prozent erreichte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Itt, mit fünf negativen und sechs positiven Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Itt beträgt derzeit 23,33, was 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und das Unternehmen aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Itt in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.