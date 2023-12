ITT Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "ITT":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Mit einem Wert von 19,91 liegt Itt deutlich unter dem Branchenmittel in der "Maschinen"-Branche und wird daher als unterbewertet eingestuft. Das Branchen-KGV beträgt 30,72, was einem Unterschied von 35 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität verzeichnen wir bei Itt eine mittlere Aktivität und bewerten das Signal daher als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Itt-Aktie liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (27,66) zeigt, dass Itt hier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Itt.

Die technische Analyse zeigt, dass Itt mit einem Kurs von 105 USD derzeit +9,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +21,67 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie in beiden Zeiträumen führt.