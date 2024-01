IBJ Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index, auch als RSI bekannt, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Beziehung zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Ibj liegt bei 69,61, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und für die Ibj bei 53 liegt, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Ibj bei 685 JPY und ist damit inzwischen 0,96 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 jedoch auf +2,13 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für die Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Ibj. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls neutral gegenüber Ibj. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren in den letzten Tagen zu beobachten, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Insgesamt erhält die Ibj von der Redaktion daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.