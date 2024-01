Hookipa Pharma Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die aktuelle Dividendenpolitik von Hookipa Pharma wird von Analysten als nicht zufriedenstellend bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ergibt eine negative Differenz von -2,46 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Hookipa Pharma in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -25,3 Prozent im Branchenvergleich verzeichnet, wobei ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 12,48 Prozent gestiegen sind. Im Gesundheitspflegesektor lag die Rendite bei 13,2 Prozent, wobei Hookipa Pharma 26,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Aktie von Hookipa Pharma ist insgesamt positiv, basierend auf den Einstufungen von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 945,75 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Hookipa Pharma bei 0,8 USD verzeichnet, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Einstufung erhält. Der Aktienkurs selbst liegt jedoch bei 0,765 USD, was einer Abweichung von -4,38 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage eine positive Differenz von +25,41 Prozent, was ein "Gut"-Signal für die Aktie darstellt. Somit wird die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.