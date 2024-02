Hookipa Pharma Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Hookipa Pharma-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über verschiedene Zeiträume betrachtet wurde. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,78 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,661 USD liegt, was einem Unterschied von -15,26 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 0,69 USD, was einer Differenz von -4,2 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Hookipa Pharma-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Hookipa Pharma. Auch die Themen rund um den Wert wurden positiv diskutiert. Basierend auf dieser Analyse erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "Gut".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Hookipa Pharma insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 1110,29 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung seitens der Analysten führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hookipa Pharma-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl im 7-Tage als auch im 25-Tage Zeitraum. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit auch für den RSI die Einstufung als "Neutral".