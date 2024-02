Histogen Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Histogen-RSI liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 54,17, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Histogen.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher wird auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" für Histogen führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Histogen derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent für die Biotechnologie-Branche. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Histogen in Bezug auf die Anlegerstimmung und die Dividendenpolitik als "Neutral" bzw. "Schlecht" bewertet wird.