Hier kommt Checkin.com AB!

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet betrachtet. Bei der Analyse von Checkin zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Checkin-Aktie ein Durchschnitt von 36,14 SEK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 34,3 SEK, was einem Unterschied von -5,09 Prozent entspricht und daher zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 38,27 und der RSI25 bei 52,85, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Checkin von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung und somit eine neutrale Gesamteinstufung.