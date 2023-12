Hewlett Packard Enterprise Aktie: Gut oder schlecht?

Hewlett Packard Enterprise mit gemischter Bewertung

Der Technologiekonzern Hewlett Packard Enterprise weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,85 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546.49 Prozent liegt. In der Kategorie "Computer & Peripheriegeräte" wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Hewlett Packard Enterprise vorwiegend positive Themen diskutiert. In den letzten ein, zwei Tagen zeigt sich jedoch eine vermehrte negative Stimmung, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Informationstechnologie" hat die Aktie von Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,53 Prozent erzielt, was 6,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 15,02 Prozent überdurchschnittlich gut ab und erhält daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine gemischte Einschätzung abgegeben, wobei langfristig eine neutrale Bewertung vorliegt. Die Analysten erwarten zudem eine negative Kursentwicklung von -10,7 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 15,33 USD. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung durch institutionelle Analysten.