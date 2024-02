Haw Par Aktie: Gut oder schlecht?

Derzeit wird der Kurs von Haw Par mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 12,02 Euro für jeden Euro Gewinn von Haw Par zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird für Haw Par 18 Prozent weniger gezahlt, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Haw Par durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Haw Par liegt bei 56,76 Punkten, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Haw Par-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung zu Haw Par wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt zeigt sich, dass Haw Par derzeit auf verschiedenen Ebenen eine "Neutral"-Einstufung erhält, was auf eine stabile und ausgeglichene Situation hindeutet.