Haw Par Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Haw Par wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt 53,12 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Haw Par mit 12,33 unter dem Branchendurchschnitt von 14,07 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Hierbei verläuft der GD200 des Wertes bei 9,65 SGD, während der Kurs der Aktie (9,88 SGD) um +2,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 9,77 SGD, was einer Abweichung von +1,13 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Für Haw Par wird eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität festgestellt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Haw Par in den genannten Analysen überwiegend als "Neutral" eingestuft wird.