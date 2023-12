HP Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse für die Aktie von Hp betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 52,94, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, an denen positive Themen dominierten, und sechs Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hp diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Hp derzeit 29,47 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 30,18 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,41 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 28,36 USD, was einen Abstand von +6,42 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Hp in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,05 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche eine Outperformance von +8,5 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Hp 0,06 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.