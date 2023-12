HP Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über bestimmte Zeiträume wird der RSI berechnet. Betrachten wir den RSI der Hp-Aktie für die letzten 7 Tage, so ergibt sich ein Wert von 49. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 37,55 auf ein neutrales Rating hin. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Hp-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Hp in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den vergangenen Wochen standen jedoch vermehrt positive Themen im Fokus, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergibt 2 schlechte und 7 gute Signale, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Im vergangenen Jahr haben Analysten Hp 0 Mal mit "Gut", 3 Mal mit "Neutral" und 1 Mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer neutralen Bewertung seitens institutioneller Analysten führt. Eine aktuelle Kursentwicklung von -7,22 Prozent und ein mittleres Kursziel von 28 USD führen zu einer insgesamt neutralen Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Im Branchenvergleich hat Hp in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,05 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -2,82 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,87 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Hp mit einer Rendite von 2,59 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.