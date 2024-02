Gute Nachrichten bei Cropenergies!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Cropenergies ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 15,24 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 26,29, was einem Abstand von 42 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Cropenergies einen Kurs von 9,28 EUR, während der Aktienkurs bei 11,22 EUR liegt, was einem Abstand von +20,91 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 10,79 EUR, was einer Differenz von +3,99 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt bei Cropenergies interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Aktie von Cropenergies im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,8 Prozent erzielt, was 28,01 Prozent unter dem Durchschnitt von 30,81 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.