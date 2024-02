Gute Nachrichten bei Bragg Gaming Group!

Die Stimmung und Diskussion rund um die Bragg Gaming-Aktie haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Stimmung der Anleger hat sich eingetrübt und die Diskussionen blieben auf gleichem Niveau. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich eine positive Entwicklung. Der aktuelle Kurs liegt deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich eine neutrale Bewertung. Weder überkauft noch überverkauft, erhält die Bragg Gaming-Aktie ein "Neutral"-Rating für den 7- und 25-Tage-RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen aufkamen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse eine positive Entwicklung der Bragg Gaming-Aktie in der technischen Bewertung und bei der Anleger-Stimmung, jedoch wird die Stimmung der Anleger als eher negativ bewertet.