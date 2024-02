Grupo Simec Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und gibt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei Grupo Simec Sab De Cv liegt der RSI bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 58, was auf eine neutrale Situation hindeutet und mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse betrachtet den gleitenden Durchschnitt der Aktienkurse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 192,11 MXN, während der letzte Schlusskurs bei 180 MXN liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 181,11 MXN, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Grupo Simec Sab De Cv im letzten Jahr eine Rendite von -17,64 Prozent erzielt, was 8,66 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,31 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Aktie der Grupo Simec Sab De Cv auf Basis der genannten Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.