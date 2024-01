Graham Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Graham":

Die Analyse von Aktienkursen erfordert sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Graham durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Befunde positiv ist. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung rund um die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Graham-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 15,2 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,5 USD, was einem Unterschied von +28,29 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine Bewertung von "Gut". Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Graham-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 35,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 40,9, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich hat die Graham-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 96,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie 1146,37 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 2078,43 Prozent, wobei Graham aktuell 1981,46 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.