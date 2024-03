Ginkgo Bioworks Holdings Registered (A) Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Ginkgo Bioworks Holdings":

Die Aktie von Ginkgo Bioworks erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 1 Bewertung liegt keine neutral oder schlecht vor. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Ginkgo Bioworks aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 3,5 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 227,1 Prozent bedeutet. Aktuell liegt der Preis der Aktie bei 1,07 USD. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ginkgo Bioworks-Aktie beträgt 67, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 68,18, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen zu Ginkgo Bioworks gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Ginkgo Bioworks wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf der Anlegerstimmung wird die Aktie von Ginkgo Bioworks als "Schlecht" eingestuft.