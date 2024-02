Genesis Minerals Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Genesis Minerals liegt derzeit bei 71,05, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 55,84 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Genesis Minerals liegt aktuell bei 1,48 AUD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 1,525 AUD und hat damit einen Abstand von +3,04 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,66 AUD, was einer Differenz von -8,13 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen ist daher "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Genesis Minerals spiegeln eine positive Stimmung wider. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer Bewertung des Unternehmens als "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Redaktion daher der Meinung, dass die Aktie von Genesis Minerals im Hinblick auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Genesis Minerals-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.