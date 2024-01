Generac Aktie: Jetzt wird es spannend!

Generac schüttet eine niedrigere Dividende aus, was zu einer niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0 %, was 16,95 Prozentpunkte weniger als der durchschnittliche Wert von 16,95 % in der Branche Elektrische Ausrüstung ist. Aufgrund dieses niedrigen Ertrags erhält Generac die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Generac bei 115,67 USD liegt. Der aktuelle Aktienkurs von 117,62 USD weist einen Abstand von +1,69 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 114,06 USD. Dies entspricht einer Differenz von +3,12 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Analysten haben Generac in den letzten 12 Monaten unterschiedlich bewertet, wobei der Titel insgesamt eine langfristige "Neutral"-Bewertung von institutioneller Seite erhält. Für den aktuellen Aktienkurs von 117,62 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung um 26,37 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 148,64 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Im fundamentalen Bereich weist Generacs aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 36 auf, was im Vergleich zum branchenüblichen KGV von 31,31 eine Überbewertung um ca. 18 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält Generac eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe basierend auf fundamentalen Kriterien.