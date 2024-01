Generac Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Generac-Aktie wird derzeit gemäß der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der aktuelle Kurs von 117,62 USD liegt 1,69 Prozent über der 200-Tage-Linie von 115,67 USD. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 114,06 USD ergibt sich eine Differenz von +3,12 Prozent, was ebenfalls als "Neutral"-Signal gewertet wird.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat sich nicht signifikant verändert.

Im Branchenvergleich hat die Generac-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,41 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche ist dies jedoch eine Unterperformance von -2273,09 Prozent. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorwert liegt die Performance 1347,8 Prozent darunter, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6-mal die Einschätzung "Gut", 5-mal "Neutral" und 1-mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Das mittlere Kursziel von 148,64 USD deutet jedoch auf eine erwartete Entwicklung von +26,37 Prozent hin, was als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine institutionelle Analystenbewertung als "Gut".