Geht es endlich los, bebe stores?

Die technische Analyse von Bebe Stores-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,49 USD liegt, was einer Abweichung von -10,11 Prozent entspricht. Diese Analyse ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,56 USD, was nur einer Abweichung von -2,73 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bebe Stores auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Bebe Stores liegt bei 87,27, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 55,89 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI ergibt somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Bebe Stores ist neutral, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bebe Stores beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Bebe Stores höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel, mit einer Differenz von 1,89 Prozentpunkten (5,37 % gegenüber 3,48 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".