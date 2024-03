Geht es endlich los, Sw Umwelttechnik Stoiser, Wolschner?

Der Aktienkurs von Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für die "Industrie" liegt die Rendite der Aktie bei 15,66 Prozent, was einer Differenz von über 11 Prozent entspricht. Ebenso übertrifft sie die durchschnittliche Rendite der "Bauwesen"-Branche um 11,45 Prozent, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 41,33 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 46 EUR liegt, was einer Abweichung von +11,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weist einen Schlusskurs von 45,2 EUR auf, was nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und daher zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner-Aktie in dieser Kategorie ein positives Rating.

Auf fundamentaler Ebene zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei einem Wert von 3 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 26,54 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner liegt bei 47,37, was als neutrale Situation gewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

Insgesamt erhält die Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner-Aktie auf Basis der verschiedenen Kriterien überwiegend positive Bewertungen, was ihre starke Performance in den letzten 12 Monaten widerspiegelt.