Geht es endlich los, Sturgis?

Die Dividendenrendite für Sturgis beträgt derzeit 3,78 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3,44 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Sturgis eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sturgis-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 18,72 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17,94 USD liegt - ein Unterschied von -4,17 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Beurteilung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, wo der letzte Schlusskurs von 17,78 USD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+0,9 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Sturgis-Aktie somit auf der Grundlage der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Sturgis-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der Sturgis-RSI mit einer Ausprägung von 9,62 bewertet, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 46,08, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem Gesamtbild des RSI.

Insgesamt erhält die Sturgis-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index ein "Neutral"-Rating.