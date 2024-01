Geht es endlich los, Pharol SGPS?

Die technische Analyse der Aktie von Pharol zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 0,0392 EUR liegt, was einem Abstand von -2 Prozent zum GD200 (0,04 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,04 EUR, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet.

Das Sentiment und der Buzz um Pharol werden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse über das Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat in letzter Zeit eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 21,05, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,82 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Pharol geäußert wurden. In den letzten Tagen waren jedoch vorwiegend negative Themen im Fokus. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Aktie von Pharol aus Sicht der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.