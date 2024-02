Geht es endlich los, HeartCore Enterprises?

In den letzten zwei Wochen wurde Heartcore von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Heartcore in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Heartcore. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Heartcore liegt bei 48,99, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,94 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Heartcore-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,99 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,52 USD liegt, ergibt sich ein Unterschied von -47,47 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,56 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Heartcore-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.