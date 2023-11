Geht es endlich los, Harbour Energy?

Weitere Suchergebnisse zu "Harbour Energy":

Die technische Analyse der Harbour Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 251,47 GBP liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 223,3 GBP liegt und somit einen Abstand von -11,2 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 244,69 GBP, was einer Differenz von -8,74 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die langfristige Meinung der Analysten hingegen stuft die Harbour Energy-Aktie als "Gut" ein. Von insgesamt vier Bewertungen lauten drei "Gut", eine "Neutral" und keine "Schlecht". Auch das Kursziel der Analysten von 342,5 GBP deutet auf eine positive Entwicklung hin, da dies eine Potenzialsteigerung von 53,38 Prozent bedeuten würde.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls positiv, mit überwiegend positiven Äußerungen in den letzten Tagen und hauptsächlich positiven Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Harbour Energy eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (67,21 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (60,67 Punkte) deuten darauf hin, dass Harbour Energy derzeit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Harbour Energy-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Analystenmeinung und der Anlegerstimmung.