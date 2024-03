Geht es endlich los, Great Lakes Dredge, Dock?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Great Lakes Dredge & Dock wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,4 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,41 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Great Lakes Dredge & Dock eine Rendite von 55,36 Prozent auf, was mehr als 158 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 350,68 Prozent, wobei Great Lakes Dredge & Dock mit 295,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Great Lakes Dredge & Dock ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 76,88 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 40,25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, wobei Great Lakes Dredge & Dock derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,85 USD, während der Kurs der Aktie bei 8,63 USD liegt, was einer Abweichung von +9,94 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 8,17 USD, was einer Abweichung von +5,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".