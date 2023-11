Geht es endlich los, Grand Baoxin Auto?

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unsere Analysten haben die Präsenz von Grand Baoxin Auto auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Darüber hinaus haben Nutzer sozialer Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Grand Baoxin Auto diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Relative Strength Index: Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Grand Baoxin Auto liegt bei 80 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt mit einem Wert von 44,44 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamtbewertung ergibt somit eine Einschätzung von "Schlecht".

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Basierend auf diesem Indikator ist Grand Baoxin Auto mit einem Wert von 1,78 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Spezialität Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 47,54, was einem Abstand von 96 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung rund um Grand Baoxin Auto hat sich jedoch in den letzten Wochen kaum verändert. Dafür erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit Grand Baoxin Auto gemessen. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.