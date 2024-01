Geht es endlich los, Entheon Biomedical?

Die Technische Analyse der Entheon Biomedical-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 0,02 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,01 CAD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge festzustellen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Entheon Biomedical beschäftigt hat.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Entheon Biomedical weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Entheon Biomedical-Aktie damit in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating.