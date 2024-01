Geht es endlich los, Duni AB?

Die Duni-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Analysen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 100,31 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 104,8 SEK liegt, was einer Abweichung von +4,48 Prozent entspricht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (103,92 SEK) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,85 Prozent). Die einfache Charttechnik ergibt somit eine neutrale Bewertung für die Duni-Aktie.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Duni auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Duni liegt bei 44,83 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50,46 eine neutrale Einstufung.

Schließlich wird auch die längerfristige Kommunikation im Internet in die Bewertung einbezogen. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer negativen Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Duni-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.