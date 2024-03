Geht es endlich los, Anpario?

Anpario-Aktie: Analyse und Bewertung

Anpario verzeichnet eine Dividende von 4,09 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,89 %) nur leicht höher ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Differenz 0,19 Prozentpunkte beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine überkaufte Situation, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt ergibt ebenfalls eine schlechte Bewertung. Sowohl der 200-tägige als auch der 50-tägige gleitende Durchschnitt weisen auf eine Abweichung des Schlusskurses hin, was die Aktie insgesamt schlecht bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussion über die Anpario-Aktie hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Anpario daher insgesamt eine neutrale Bewertung.