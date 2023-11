Gecina Aktie: Was soll das denn werden?

Die technische Analyse der Gecina SA zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 97,59 EUR verläuft. Der Aktienkurs ging bei 101,2 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +3,7 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 95,99 EUR, was einer Differenz von +5,43 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gecina SA liegt bei 45,79, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen deutlich mehr positive Meinungen zu der Gecina SA geäußert wurden. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Gecina SA in den letzten Wochen. Sowohl die Stimmung als auch die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien werden als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Gecina SA für die technische Analyse, den Anleger und das Sentiment und Buzz jeweils eine Einstufung als "Neutral".