GasLog Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gaslog-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gaslog-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 51,65 und ein RSI25-Wert von 45,1, was beide zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gaslog bei 23,97 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,6 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,63 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 liegt bei 24,68 USD, was zu einem Abstand von -0,32 Prozent führt und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung insgesamt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Gaslog im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien stand, wobei mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt die Bewertung "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit die Bewertung "Neutral" für die Gaslog-Aktie.