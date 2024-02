Ganz schlecht Lithium One Metals!

Weitere Suchergebnisse zu "Toppan Printing":

Die technische Analyse von Lithium One Metals zeigt, dass sich das Unternehmen aktuell in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,21 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD liegt, was einer Abweichung von -85,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,06 CAD liegt über dem Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Lithium One Metals zeigen eine eher neutrale Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf ein langfristig neutrales Bild hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Lithium One Metals überkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (75) als auch der RSI der letzten 25 Tage (72,73) führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Überkauft-Situation.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine neutrale Haltung wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem Sentiment und dem RSI eine Gesamtbewertung von "Neutral" bis "Schlecht" für die Aktie von Lithium One Metals.