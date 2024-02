Ganz schlecht First Commonwealth!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Commonwealth-Aktie beträgt aktuell 47, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral, mit einem Wert von 58,36. Die Gesamtanalyse des RSI ergibt somit ein "Neutral"-Rating für die First Commonwealth-Aktie.

Die Dividendenrendite von First Commonwealth liegt derzeit bei 3,52 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche ergibt sich eine Differenz von -135,02 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der First Commonwealth-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 13,4 USD, während der letzte Schlusskurs bei 13,21 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 14,42 USD, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von First Commonwealth zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie führt.