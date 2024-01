GUD Holdings Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmung rund um die Aktien von Gud wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach der Analyse dieser Faktoren zeigt sich, dass die Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gud erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Gud bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der Gud führt bei einem Niveau von 77,88 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 38,31 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Gud von 11,32 AUD mit +8,43 Prozent Entfernung vom GD200 (10,44 AUD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 11,27 AUD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Gud-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Gud waren. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um negative Themen, wobei es keine positive Diskussion zu verzeichnen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Gud daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Gud von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.