Fluent Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Fluent-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,63 USD liegt. Dies ist deutlich höher als der letzte Schlusskurs von 0,69 USD, was einem Unterschied von +9,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,54 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darüber, mit einem Unterschied von +27,78 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Fluent-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Fluent-Aktie zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien sowohl negative als auch positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Fluent liegt bei 55,56, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine überverkaufte Situation an, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Fluent-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Fluent eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.