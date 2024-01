First Acceptance Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der First Acceptance liegt bei 38,24, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse wird die First Acceptance derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,21 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (2,15 USD) um +77,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 1,74 USD um +23,56 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 14,45 und liegt damit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 39. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende hat First Acceptance derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,93 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Versicherung"-Branche beträgt -3, weshalb die First Acceptance-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.