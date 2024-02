FalconStor Software Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse der Falconstor Software-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 1,21 USD lag. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs auf 1,33 USD (+9,92 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,29 USD, und der letzte Schlusskurs (1,33 USD) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,1 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Falconstor Software-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten beiden Wochen wurde die Falconstor Software von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gegeben hat, und die Diskussionsintensität nicht signifikant abwich. Daher erhält die Falconstor Software-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Falconstor Software-Aktie liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 61,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Falconstor Software.