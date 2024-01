FIH Mobile Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse für die Fih Mobile-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,73 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,56 HKD liegt, was einer Abweichung von -23,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,58 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs bei -3,45 Prozent liegt. Unter Berücksichtigung dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Fih Mobile-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Fih Mobile ist ebenfalls neutral, da in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Hinblick auf die fundamentale Bewertung weist die Fih Mobile-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,19 auf, was 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und mit 0,14 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Fih Mobile eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.