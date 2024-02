Exela Technologies 6 % Cum Conv Pfd (B) Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Stimmung der Anleger und die Diskussionsintensität bezüglich der Exela-Aktie haben sich in den letzten Monaten verändert. Die Stimmungslage hat sich eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen hat sich jedoch im Vergleich zum Vormonat nicht signifikant verändert, was zu einem neutralen Rating führt.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Exela-Aktie derzeit bei 47 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 47,3 Euro für jeden Euro Gewinn von Exela zahlt, was 11 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das KGV als gut eingestuft.

Die technische Analyse der Exela-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der Wert der Aktie unter dem Trendsignal liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine negative Abweichung hin, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen und zeigt, dass die Exela-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 führen zu einer neutralen Einstufung.

Insgesamt ergibt sich daraus für die Exela-Aktie eine negative Gesamtbewertung sowohl hinsichtlich der Stimmung und Diskussionsintensität als auch in der technischen Analyse.