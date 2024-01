Exela Technologies 6 % Cum Conv Pfd (B) Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Aktie von Exela wird nach dem KGV als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 47,3 insgesamt 12 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen" von 53,75. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Exela-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 4,76 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,01 USD liegt, was einer Abweichung von -36,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,23 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, da der RSI bei 88,68 liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, und somit zu einem Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Exela bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".