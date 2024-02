Exela Technologies 6 % Cum Conv Pfd (B) Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Stimmungsbarometer für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Exela im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Exela. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich der Analyse des Anleger-Sentiments.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 47,3 und liegt damit 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 53. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Basis ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse weist die Exela-Aktie eine Abweichung von -43,85 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -16,27 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser kurzfristigen Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigen wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Exela konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Exela daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.