Euro Tech Aktie: Finger weg?

Die Stimmung gegenüber Euro Tech ist größtenteils negativ, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren auf sozialen Plattformen feststellen konnten. Auch in den vergangenen zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen rund um das Unternehmen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Euro Tech-Aktie als neutral betrachtet werden kann. Der RSI7 liegt bei 85,71, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 32,69 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Ranking für den Relative Strength-Index.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Euro Tech mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,95 um 18 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (31,3). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 7,89 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 1,55 USD um 5,81 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.