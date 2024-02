Euro Tech Aktie: Alles nach Plan!

Bei der Euro Tech-Aktie ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 17,01 Prozent niedriger und beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Euro Tech als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet. Das aktuelle KGV beträgt 32 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 31. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher neutral.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Euro Tech-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,56 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,69 USD liegt, was einer Abweichung von +8,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (1,58 USD) liegt über dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von +6,96 Prozent bedeutet. Auch hier erhält das Unternehmen eine positive Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine gemischte Stimmung wider. Während in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen geäußert wurden, waren die Kommentare in den letzten Tagen überwiegend positiv. Daher stuft die Redaktion die Anlegerstimmung als neutral ein.

Zusammenfassend lässt die Redaktion verlauten, dass die Aktie von Euro Tech in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.