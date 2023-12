Erstaunliche Entwicklung bei Skillz Platform!

Die Skillz Aktie wird derzeit anhand der technischen Analyse und des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 8,81 USD, während der aktuelle Kurs bei 6,39 USD um -27,47 Prozent über diesem Wert liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 5,83 USD, was einer Abweichung von +9,61 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) liegt aktuell bei 46,62, was weder überkauft noch -verkauft entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 Wert liegt bei 48 und weist ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Stimmung in den letzten Tagen, jedoch gab es auch einige negative Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen. Auf Basis der Stimmungsanalyse wird die Skillz daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Skillz in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie entspricht jedoch dem Normalwert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Skillz Aktie anhand der technischen Analyse, des RSI und der Stimmungsanalyse als "Neutral" bewertet, wobei die Diskussionen in den sozialen Medien jedoch auf eine negative Tendenz hinweisen.